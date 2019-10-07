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Протесты в Ираке: армия признала чрезмерное употребление силы при разгоне демонстрантов в Багдаде

Киев • УНН

 • 12390 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Армия Ирака признала в понедельник факт чрезмерного употребления силы при разгоне демонстрантов в населенном преимущественно шиитами районе Багдада Мадинат-Садр. Об этом говорится в обнародованном заявлении вооруженных сил, передает телеканал Al Arabiya, передает УНН.

Протесты в Ираке: армия признала чрезмерное употребление силы при разгоне демонстрантов в Багдаде

Ночью в столкновениях протестующих с военнослужащими и полицейскими в районе Мадинат-Садр погибли не менее 13 человек. После кровопролитных столкновений всем армейским подразделениям был дан приказ отойти из этого района, безопасность там отныне будет обеспечивать только полиция. В отношении офицеров, допустивших злоупотребление, инициировано расследование.

Тем временем, как сообщило иракское телевидение, премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео заявил о восстановлении стабильности в стране. “Премьер-министр обсудил (с Помпео) обстановку в сфере безопасности и возвращение к нормальной жизни после отмены комендантского часа и подтвердил восстановление стабильности, а также контроль сил безопасности над ситуацией”, — отмечается в заявлении. По словам Махди, “правительство выдвинуло пакет реформ и мер, нацеленных на удовлетворение требований граждан”.

Как писал УНН, 6 октября на пресс-конференции в Багдаде официальный представитель Министерства внутренних дел генерал-майор Саад Маан сообщил, что в результате беспорядков и столкновений в Ираке погибли 104 человека, более 6,1 тысячи пострадали. С 1 октября в различных районах Ирака не прекращаются антиправительственные выступления против бедности и коррупции, которые оборачиваются беспорядками. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде, а также в южных провинциях страны.

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