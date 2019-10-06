Протести в Іраку: МВС країни повідомило про загибель 104 людей в ході протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. За тиждень антиурядових виступів в Іраку жертвами заворушень стали 104 людини, понад 6 тисяч отримали поранення, повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані, які навів прес-секретар МВС Іраку генерал-майор Саад Маан, пише УНН.
За словами останнього, бунтівники підпалили 51 будівлю та вісім відділень політичних партій. Як зазначив Маан, серед співробітників правоохоронних органів також є втрати — загинули вісім силовиків.
Представник МВС спростував заяви про те, що в ході заворушень влада відкривала вогонь на поразку. Також він заявив, що поліція і спецслужби не мають ніякого відношення до нападів на багдадські редакції місцевих і міжнародних ЗМІ.
Заворушення в Багдаді та інших містах Іраку почалися з демонстрацій з економічними вимогами, повідомляє The Guardian. Люди скаржилися на нездатність влади вирішити проблему безробіття і корупцію на місцях. Однак за тиждень акції протесту переросли в погроми, а економічні гасла змінили вимоги відставки уряду. Влада стала застосовувати проти демонстрантів сльозогінний газ, проте це тільки розлютило присутніх. Як зазначає The Guardian, деякі з них заявили, що не бояться куль поліцейських, тому що готові загинути як мученики.
Прем’єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді, реагуючи на те, що трапилося, в суботу запропонував план реформ, який складається з 17 пунктів. Серед них надання субсидій на придбання житла для знедолених, допомоги для безробітних, знижки на оренду житла для непрацевлаштованої молоді.
Як писав УНН, губернатор Багдада відправлений у відставку на тлі заворушень.