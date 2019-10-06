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Протести в Іраку: губернатор Багдада відправлений у відставку на тлі заворушень

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Губернатор Багдада Фалях аль-Джазаірі відправлений у неділю у відставку після декількох днів заворушень в іракській столиці. Таке рішення одноголосно ухвалила рада провінції, передає телеканал Al Hadath з посиланням на іракське телебачення, пише УНН.

Протести в Іраку: губернатор Багдада відправлений у відставку на тлі заворушень

Як повідомляється, протягом п’яти днів будуть прийматися заявки від кандидатів на заміщення вакантної посади.

Ранок неділі в іракській столиці став найбільш спокійним за останні дні. За даними телестанції, відновили роботу школи і державні установи. Про заворушення минулих днів нагадують блоковані бронетехнікою площі і вулиці, підрозділи силових структур, а також згорілі покришки і сміття. Тільки в суботу в зіткненнях з силовиками в Багдаді загинули щонайменше 19 людей — щоб розігнати протестуючих, поліція відкривала вогонь і активно використовувала сльозогінний газ.

З початку жовтня, коли в різних районах Іраку почалися антиурядові виступи в знак протесту проти поганих умов життя і корупції, які швидко переросли в безлади, в країні загинули більше 100 осіб. Найбільш запеклі зіткнення відбувалися в Багдаді.

Варто також додати, що МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Іраку.

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