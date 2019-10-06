МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Громадянам України рекомендують утриматися від поїздок до Республіки Ірак у зв’язку зі складною безпековою ситуацією. Про це йдеться в рекомендаціях консульської служби МЗС України, передає УНН.
“У зв’язку з масовими антиурядовими протестами в столиці Республіки Ірак — м.Багдад та суттєвим погіршенням безпекової ситуації в країні, а також неспроможністю іракських правоохоронних органів забезпечувати належний захист на території Іраку іноземних громадян, Міністерство закордонних справ України вкотре рекомендує громадянам України, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок до Іраку без нагальної необхідності, а тим громадянам, які вже там перебувають, залишити її територію”, — йдеться у рекомендаціях.
У МЗС також рекомендують за відсутності можливості безпечно виїхати з країни не залишати місць проживання та відстежувати повідомлення українських і міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.
“У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю або здоров’ю під час перебування на території Іраку, рекомендуємо громадянам України звертатися до Посольства України в Іраку”, — наголосили в консульській службі.
Нагадаємо, протести почалися в Багдаді у вівторок і протягом наступних днів охопили кілька провінцій.
1 жовтня сотні демонстрантів зібралися на головній площі Тахрір у столиці Іраку, щоб висловити протест проти корупції в державі, безробіття і поганих громадських послуг, зокрема відключення електроенергії і нестачі води.
Станом на 5 жовтня кількість загиблих під час протестів зросла до майже 100 осіб.