МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ирак
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Республику Ирак в связи со сложной политикой безопасности ситуацией. Об этом говорится в рекомендациях консульской службы МИД Украины, передает УНН.
“В связи с массовыми антиправительственными протестами в столице Республики Ирак — г. Багдад и существенным ухудшением ситуации в стране, а также неспособностью иракских правоохранительных органов обеспечивать надлежащую защиту на территории Ирака иностранных граждан, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, воздержаться от поездок в Ирак без острой необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть ее территорию”, — говорится в рекомендациях.
В МИД также рекомендуют при отсутствии возможности безопасно выехать из страны не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.
“В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Ирака, рекомендуем гражданам Украины обращаться в Посольство Украины в Ираке”, — отметили в консульской службе.
Напомним, протесты начались в Багдаде во вторник и в течение последующих дней охватили несколько провинций.
1 октября сотни демонстрантов собрались на главной площади Тахрир в столице Ирака, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработица и плохих общественных услуг, в частности отключение электроэнергии и нехватки воды.
По состоянию на 5 октября количество погибших во время протестов возросло до почти 100 человек.