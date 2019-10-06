Протесты в Ираке: МВД страны сообщило о гибели 104 человек в ходе протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. За неделю антиправительственных выступлений в Ираке жертвами беспорядков стали 104 человека, более 6 тысяч получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные, которые привел пресс-секретарь МВД Ирака генерал-майор Саад Маан, пишет УНН.
По словам последнего, бунтовщики подожгли 51 здание и восемь отделений политических партий. Как отметил Маан, среди сотрудников правоохранительных органов также есть потери — погибли восемь силовиков.
Представитель МВД опроверг заявления о том, что в ходе беспорядков власти открывали огонь на поражение. Также он заявил, что полиция и спецслужбы не имеют никакого отношения к нападениям на багдадские редакции местных и международных СМИ.
Беспорядки в Багдаде и других городах Ирака начались с демонстраций с экономическими требованиями, сообщает The Guardian. Люди жаловались на неспособность властей решить проблему безработицы и коррупцию на местах. Однако за неделю акции протеста переросли в погромы, а экономические лозунги сменили требования отставки правительства. Власти стали применять против демонстрантов слезоточивый газ, однако это только разозлило собравшихся. Как отмечает The Guardian, некоторые из них заявили, что не боятся пуль полицейских, потому что готовы погибнуть как мученики.
Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди, реагируя на случившееся, в субботу предложил план реформ, который состоит из 17 пунктов. Среди них предоставление субсидий на приобретение жилья для обездоленных, пособия для безработных, скидки на аренду жилья для нетрудоустроенной молодежи.
Как писал УНН, губернатор Багдада отправлен в отставку на фоне беспорядков.