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Протесты в Эквадоре: президент Ленин Морено и правительство покинули столицу

Киев • УНН

 • 20155 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В связи с массовыми протестами в Эквадоре правительство страны покинуло столицу Кито. Об этом в своем видеообращении заявил президент страны Ленин Морено, пишет УНН со ссылкой на Twitter главы Эквадора и издание El Pais.

Протесты в Эквадоре: президент Ленин Морено и правительство покинули столицу

Активная мобилизация коренного населения в Эквадоре ввергла страну в атмосферу политической и социальной напряженности, которая поставила власти в опасное положение. Президент Ленин Морено объявил в эфире национального телевидения о переезде правительственной резиденции из Кито в Гуаякиль в связи с предстоящим прибытием в столицу тысяч коренных жителей, которые в знак протеста продвигаются по основным дорогам Андского горного хребта. Конвульсивная атмосфера последних пяти дней обострилась в середине дня понедельника, когда журналистов выселили из штаба президента в ожидании пресс-конференции президента.

Пресс-конференция была отменена. Объявление о переезде президента сопровождалось символической сценографией в сопровождении вице-президента Морено, министра обороны и всего военного руководства. По его словам, эквадорский глава отстаивал необходимость экономической адаптации и напрямую обвинил бывшего президента Рафаэля Корреа и его союзников в агитации против социальных масс, которые, по словам главы государства, финансируются “за счет похищенных ими денег”.

Лидер Эквадора покинул дворец Каронделе в середине дня, несмотря на то, что он был полностью окружен силами безопасности. В то же время первые коренные демонстранты начали прибывать с юга столицы пешком после суматошной мобилизации с блокпостами, жестоких столкновений между полицией, военными и участниками маршей, грабежей и нападений на компании и предприятия. Второй по величине город страны, Гуаякиль, также принял превентивные меры и временно закрыл свои мосты и точки доступа к транспорту “по соображениям безопасности”. Правительство Эквадора объявило о приостановке занятий во вторник, сообщили в министерстве образования, как это также произошло 3 и 4 октября.

Обращение президента Эквадора о переносе правительства из столицы в Гуаякиль:

El saqueo y vandalismo no son manifestaciones ciudadanas.
Demuestran la intención política de Correa, Maduro y de los corruptos que deben responder a la justicia y al país por desestabilizar este Gobierno democrático. # EcuadorPaísDePaz #DecididosACrecer pic.twitter.com/esyJv9RK5n

— Lenín Moreno (@Lenin) October 8, 2019

Утром лидеры коренных народов объявили, что в ближайшие дни в Кито прибудет более 20 тысяч демонстрантов, чтобы оказать давление и заставить президента Ленина Морено отменить экономические меры, которые привели к увеличению цены бензина в связи с отменой государственной субсидии на топливо. “В данный момент наши народы и народности мобилизуются, продвигаясь в город Кито, чтобы потребовать и отвергнуть эти меры, которые переполняют карманы всех эквадорцев”, — заявил президент Конфедерации коренных народов Хайме Варгас, в то время как непрерывный поток людей наводнил автомагистрали на севере страны. На том же заседании президент Объединенного рабочего фронта Нельсон Эрасо раскритиковал воскресные заявления министра обороны Освальдо Харрина, в которых он предостерег участников демонстраций не бросать вызов вооруженным силам и не провоцировать их. “Он объявил войну народу”, — сказал профсоюзный деятель, заверив, что мобилизация не прекратится до тех пор, пока правительство не исправит ситуацию. В эту среду была объявлена национальная забастовка.

Между тем, в Ираке, где продолжаются протесты, армия признала в понедельник факт чрезмерного употребления силы при разгоне демонстрантов в населенном преимущественно шиитами районе Багдада Мадинат-Садр.

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