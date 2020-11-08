Протести у Білорусі: під час недільних демонстрацій затримано вже понад 900 осіб

Нагадаємо, акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.