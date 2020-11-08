Протести у Білорусі: під час недільних демонстрацій затримано вже понад 900 осіб

Так, ця кількість постійно зростає. Станом на 23:00 (за часом Києва) в списках правозахисників налічується вже 922 затримані особи. Серед них є білоруська модель, переможниця конкурсу “Міс Білорусь-2008” Ольга Хиженкова, срібний призер Олімпійських ігор, легкоатлет Андрій Кравченко, кікбоксер Іван Ганін та інші.
Крім повідомлень зі столиці, затримання фіксуються у Ляховичах, Гомелі, Бобруйську, Пінську, Жлобині, Вітебську та інших населених пунктах.
Раніше УНН повідомляв про затримання 790 людей під час недільних протестів у Білорусі.
Нагадаємо, акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.