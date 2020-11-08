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Протесты в Беларуси: во время воскресных демонстраций задержано уже более 900 человек

Протесты в Беларуси: во время воскресных демонстраций задержано уже более 900 человек

Киев  •  УНН

 • 12151 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В результате воскресных протестов в Беларуси количество задержанных демонстрантов в Минске и других городах перевалило за 900 человек. Об этом сообщили в правозащитном центре "Вясна", передает УНН.

Так, это количество постоянно растет. По состоянию на 23:00 (по времени Киева) в списках правозащитников насчитывается уже 922 задержанных лица. Среди них есть белорусская модель, победительница конкурса “Мисс Беларусь-2008” Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко, кикбоксер Иван Ганин и другие.

Кроме сообщений из столицы, задержания фиксируются в Ляховичах, Гомеле, Бобруйске, Пинске, Жлобине, Витебске и других населенных пунктах.

Ранее УНН сообщал про задержание 790 человек во время воскресных протестов в Беларуси.

Напомним, акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты. Переизбрания Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.

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