Протесты в Беларуси: во время воскресных демонстраций задержано уже более 900 человек

Так, это количество постоянно растет. По состоянию на 23:00 (по времени Киева) в списках правозащитников насчитывается уже 922 задержанных лица. Среди них есть белорусская модель, победительница конкурса “Мисс Беларусь-2008” Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко, кикбоксер Иван Ганин и другие.
Кроме сообщений из столицы, задержания фиксируются в Ляховичах, Гомеле, Бобруйске, Пинске, Жлобине, Витебске и других населенных пунктах.
Ранее УНН сообщал про задержание 790 человек во время воскресных протестов в Беларуси.
Напомним, акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты. Переизбрания Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.