Протест на Банковій: сьогодні у Раді планують зареєструвати постанову щодо оцінки подій під ОП

Протест на Банковій: сьогодні у Раді планують зареєструвати постанову щодо оцінки подій під ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Проект постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу Президента, у Верховній Раді планують зареєструвати сьогодні. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
Цитата:
“Сьогодні буде зареєстрована відповідна тематична постанова, і тоді почнеться збір підписів (за скликання позачергового засідання ВР — ред.)”, — сказала Кравчук.
Також вона додала, що не виключено, що на позачерговому засіданні ВР будуть розглядати ще додаткові питання.
“Це питання (порядку денного — ред.) поки що обговорюється, не виключено, що будуть ще питання”, — додала Кравчук.
Що було раніше
Народні депутати від фракції “Слуга народу” заявили, що ініціюватимуть позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу Президента.
Голова фракції “Голос”, народний депутат Ярослав Железняк, після повідомлень про скликання позачергового засідання Верховної Ради у зв’язку з протестом і погромами під Офісом Президента на вихідних, заявив, що таке засідання може відбутися у четвер, 25 березня.
Контекст
У суботу, 20 березня, ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.
В Офісі Президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.
Пізніше в ОП вказали, що обсяги збитків, завданих державі внаслідок дій протестувальників під ОП, за попередніми даними, становлять приблизно 2 млн грн.