Протест на Банковій: позачергового засідання ВР очікують не раніше четверга

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Після повідомлень про скликання позачергового засідання Верховної Ради у зв'язку з протестом і погромами під Офісом Президента на вихідних, таке засідання може відбутися у четвер, 25 березня. Про це заявив голова фракції "Голос", народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

"Щодо позачергового засідання. З огляду на, що на сайті Ради висить офіційне повідомлення, що спікер полетів з робочим візитом, то поки говорять про четвер (25/03)", - зазначив Железняк.

Деталі

Після акції на Банковій у пропрезидентській парламентській фракції "Слуга народу" зробили заяву, що ініціюють "проведення позачергового засідання в найкоротший термін за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками даної події, із завданнями конкретним міністрам".

Тим часом, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуває з робочим візитом у Брюсселі (Королівство Бельгія) та Люксембурзі (Велике Герцогство Люксембург). У понеділок, 22 березня, Дмитро Разумков, як очікується, відвідає інституції ЄС, штаб-квартиру НАТО, палату представників Бельгії, повідомили у пресслужбі Апарату ВР.

Що було раніше

Внаслідок масової акції під Офісом Президента на вулиці Банковій, що відбулась 20 березня, було пошкоджено адміністративну будівлю ОП. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.

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