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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 38100 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 55316 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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3 марта, 07:14 • 194112 просмотра

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Протест на Банковой: внеочередного заседания ВР ожидают не раньше четверга

Протест на Банковой: внеочередного заседания ВР ожидают не раньше четверга

Киев  •  УНН

 • 20335 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. После сообщений о созыве внеочередного заседания Верховной Рады в связи с протестом и погромами под Офисом Президента на выходных, такое заседание может состояться в четверг, 25 марта. Об этом заявил глава фракции "Голос", народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"По внеочередному заседанию. Учитывая, что на сайте Рады висит официальное сообщение, что спикер улетел с рабочим визитом, то пока говорят о четверге (25/03)", - отметил Железняк.

Детали

После акции на Банковой в пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" сделали заявление, что инициируют "проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятие постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам".

Между тем, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков находится с рабочим визитом в Брюсселе (Королевство Бельгия) и Люксембурге (Великое Герцогство Люксембург). В понедельник, 22 марта, Дмитрий Разумков, как ожидается, посетит институты ЕС, штаб-квартиру НАТО, палату представителей Бельгии, сообщили в пресс-службе Аппарата ВР.

Что было ранее

Вследствие массовой акции под Офисом Президента на улице Банковой, которая состоялась 20 марта, было повреждено административное здание ОП. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

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