"Простіше, ніж купити порох": затримали американця, який виготовляв вибухівки за допомогою порад ШІ

У Сполучених Штатах федеральні прокурори висунули обвинувачення 55-річному жителю Лонг-Айленда Майклу Ганну, який, за даними слідства, виготовив сім саморобних вибухових пристроїв за допомогою порад штучного інтелекту. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

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За інформацією, Ганн зібрав вибухівку вдома за допомогою двох побутових хімічних сполук, замовлених через інтернет. Також він придбав понад 200 картонних трубок та більше ніж 50 футів гніту. Один із пристроїв містив близько 30 грамів вибухового порошку - це приблизно у 600 разів більше, ніж дозволено для побутової піротехніки.

П’ять із семи пристроїв і чотири патрони до дробовика зловмисник зберігав на даху житлового будинку в районі Сохо (Нью-Йорк). За даними слідства, він мав намір поєднати патрони з вибухівкою для підвищення ефекту ураження.

В одному з допитів Ганн розповів правоохоронцям, що використовував штучний інтелект, щоб з’ясувати, які саме хімікати потрібні для створення бомб і як їх правильно змішувати. Він назвав процес виготовлення "простішим, ніж купити порох".

За матеріалами справи, спочатку Ганн зібрав чотири пристрої і кинув три з мангеттенського боку мосту Вільямсбурга. Два з них потрапили у воду, а один упав на залізничні колії.

Ганн виготовив вибухові пристрої, зберігав їх на даху в Сохо, і кинув один на рейки метро, піддавши небезпеці життя безлічі людей - заявив тимчасовий виконувач обов’язків федерального прокурора США Джей Клейто.

Окрім цього, він опублікував тривожні повідомлення у соцмережах, зокрема 27 березня в X (раніше Twitter) відмітив офіційний акаунт президента США Дональда Трампа.

Шановний пане президенте, я зараз тут, у Нью-Йорку, думаю, як шкода, що стіну не побудували до того, як Національній гвардії довелося б приїхати сюди для придушення протестів і заворушень. Або ви просто скинули б бомбу на це місце прямо зараз, бо вони, здається, йдуть і йдуть - написав Ганн.

А вже через п’ять тижнів Ганна було заарештовано після нової публікації в Instagram: "Хто хоче, щоб я вийшов пограти так, ніби завтра не буде". Наразі правоохоронні органи вивчають усі обставини справи.

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