«Проще, чем купить порох»: задержали американца, который изготавливал взрывчатку с помощью советов ИИ

В Соединенных Штатах федеральные прокуроры предъявили обвинения 55-летнему жителю Лонг-Айленда Майклу Ганну, который, по данным следствия, изготовил семь самодельных взрывных устройств с помощью советов искусственного интеллекта. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

По информации, Ганн собрал взрывчатку дома с помощью двух бытовых химических соединений, заказанных через интернет. Также он приобрел более 200 картонных трубок и более 50 футов фитиля. Одно из устройств содержало около 30 граммов взрывчатого порошка - это примерно в 600 раз больше, чем разрешено для бытовой пиротехники.

Пять из семи устройств и четыре патрона к дробовику злоумышленник хранил на крыше жилого дома в районе Сохо (Нью-Йорк). По данным следствия, он намеревался совместить патроны со взрывчаткой для повышения эффекта поражения.

В одном из допросов Ганн рассказал правоохранителям, что использовал искусственный интеллект, чтобы выяснить, какие именно химикаты нужны для создания бомб и как их правильно смешивать. Он назвал процесс изготовления "проще, чем купить порох".

По материалам дела, сначала Ганн собрал четыре устройства и бросил три с манхэттенской стороны моста Уильямсбурга. Два из них попали в воду, а один упал на железнодорожные пути.

Ганн изготовил взрывные устройства, хранил их на крыше в Сохо, и бросил один на рельсы метро, подвергнув опасности жизни множества людей - заявил временно исполняющий обязанности федерального прокурора США Джей Клейто.

Кроме этого, он опубликовал тревожные сообщения в соцсетях, в частности 27 марта в X (ранее Twitter) отметил официальный аккаунт президента США Дональда Трампа.

Уважаемый господин президент, я сейчас здесь, в Нью-Йорке, думаю, как жаль, что стену не построили до того, как Национальной гвардии пришлось бы приехать сюда для подавления протестов и беспорядков. Или вы просто сбросили бы бомбу на это место прямо сейчас, потому что они, кажется, идут и идут - написал Ганн.

А уже через пять недель Ганн был арестован после новой публикации в Instagram: "Кто хочет, чтобы я вышел поиграть так, будто завтра не будет". Сейчас правоохранительные органы изучают все обстоятельства дела.

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