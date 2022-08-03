Прощання з подружжям Вадатурських відбудеться у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Церемонія прощання з генеральним директором компанії "Нібулон" Олексієм Вадатурським та його дружиною Раїсою, які загинули внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва, відбудеться 5 серпня у Києві. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Нібулону", інформує УНН.
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"Церемонія прощання із Героєм України, генеральним директором ТОВ СП "НІБУЛОН" Олексієм Опанасовичем Вадатурським та його дружиною Раїсою Михайлівною Вадатурською відбудеться у п’ятницю, 5 серпня", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Як зазначили, через підвищений рівень загроз на півдні України прощання буде в Києві у Володимирському кафедральному соборі (бульвар Тараса Шевченка, 20). Воно триватиме з 13:30 до 16:00.
Нагадаємо
31 липня під час обстрілу Миколаєва загинули 74-річний генеральний директор аграрної компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.
Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що слідство розглядає версію цілеспрямованого вбивства.