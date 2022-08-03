Прощание с супругами Вадатурских состоится в Киеве

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"Церемония прощания с Героем Украины, генеральным директором ООО СП "НИБУЛОН" Алексеем Афанасьевичем Вадатурским и его женой Раисой Михайловной Вадатурской состоится в пятницу, 5 августа", – говорится в сообщении.

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Как отметили, из-за повышенного уровня угроз на юге Украины прощание будет в Киеве во Владимирском кафедральном соборе (бульвар Тараса Шевченко, 20). Оно будет длится с 13:30 до 16:00.

Напомним

31 июля во время обстрела Николаева погибли 74-летний генеральный директор аграрной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что следствие рассматривает версию целенаправленного убийства.