Прощання з Кернесом завершилося: процесія рушила на кладовище
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. П'ятигодинна - через велику кількість людей - церемонія прощання з Харківським міським головою Геннадієм Кернесом у фойє Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка завершилася, наразі процесія рушила на кладовище, передає УНН з посиланням на фото на відео з місцевих пабліків.
Так, завершення церемонії прощання присутні супроводили оплесками та словами вдячності меру.
Наразі кортеж рушив до міського кладовища №2, де мають поховати Геннадія Кернеса.
Повідомляється, що, за попередніми оцінками, у церемонії прощання з Кернесом прийняли участь понад 100 тисяч людей.
Нагадаємо, церемонія прощання з Геннадієм Кернесом відбувалася з 9:00 по 14 годину в фойє Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. Перед цим в Благовіщенському соборі відбулося відспівування Геннадія Кернеса.
У день прощання з міським головою зміниться схема руху транспорту у місті. Зокрема, рух транспорту по пл. Благовіщенській, узвозу Соборному, вул. Університетській, пров. Спартаківському, пл. Конституції, вул. Сумській буде заборонено з 5:30 до 14:00 23 грудня.
Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині.
Його тіло доставили з Берліну до Харкова літаком 21 грудня.
11 грудня стало відомо, що в Кернеса не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Раніше Геннадій Кернес перехворів на COVID-19 та через ускладнення з 16 вересня лікувався у німецькій клініки “Шаріте”.
Нагадаємо, Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.
Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.
9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.