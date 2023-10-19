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Проросійському поплічнику медведчука та лідеру забороненої партії "Союз лівих сил" повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 232790 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Поплічнику медведчука - максиму гольдарбу, який працював на його телеканалах і очолював заборонену проросійську партію, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.

Проросійському поплічнику медведчука та лідеру забороненої партії "Союз лівих сил" повідомили про підозру

Деталі

Служба безпеки зібрала доказову базу протиправної діяльності на колаборанта максима гольдарба — ексведучого телеканалів медведчука та лідера забороненої в Україні політпартії “Союз лівих сил”.

На початку повномасштабного вторгнення росії він втік з Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України.

Фігурант публікував прокремлівські дописи на власних Телеграм- та Ютуб-каналах із загальною аудиторією понад 140 тис. користувачів, розповсюджуючи фейки.

Також він неодноразово брав участь у “телемостах” з російськими пропагандистами, які готували постановочні сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму і ток-шоу країни-агресора.

На підставі зібраних доказів максиму гольдарбу повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо

Служба безпеки зібрала також доказову базу на колаборанта валентина рибіна, який зараз очолює так званий “організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області рф” та повідомила йому про підозру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перший заступник міністра енергетики Хейло приховує тісні зв’язки з екс-нардепом медведчуком та бізнес на окупованих територіях — розслідування

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