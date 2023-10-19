Пророссийскому соратнику медведчука и лидеру запрещенной партии "Союз левых сил" сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Соратнику медведчука - максиму гольдарбу, который работал на его телеканалах и возглавлял запрещенную пророссийскую партию, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Служба безопасности собрала доказательную базу противоправной деятельности на коллаборанта максима гольдарба — экс-ведущего телеканалов медведчука и лидера запрещенной в Украине политпартии “Союз левых сил”.
В начале полномасштабного вторжения россии он сбежал из Киева и публично поддержал вооружённую агрессию против Украины.
Фигурант публиковал прокремлевские сообщения на собственных Телеграм- и Ютуб-каналах с общей аудиторией более 140 тыс. пользователей, распространяя фейки.
Также он неоднократно участвовал в “телемостах” с российскими пропагандистами, которые готовили постановочные сюжеты для телеканалов временно оккупированного Крыма и ток-шоу страны-агрессора.
На основании собранных доказательств максиму гольдарбу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения и привлечения к ответственности.
Напомним
Служба безопасности собрала также доказательную базу на коллаборанта валентина рыбина, который сейчас возглавляет так называемый “организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области рф” и сообщила ему о подозрении.
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