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Пророссийскому соратнику медведчука и лидеру запрещенной партии "Союз левых сил" сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 232790 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Соратнику медведчука - максиму гольдарбу, который работал на его телеканалах и возглавлял запрещенную пророссийскую партию, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Пророссийскому соратнику медведчука и лидеру запрещенной партии "Союз левых сил" сообщили о подозрении

Детали

Служба безопасности собрала доказательную базу противоправной деятельности на коллаборанта максима гольдарба — экс-ведущего телеканалов медведчука и лидера запрещенной в Украине политпартии “Союз левых сил”.

В начале полномасштабного вторжения россии он сбежал из Киева и публично поддержал вооружённую агрессию против Украины.

Фигурант публиковал прокремлевские сообщения на собственных Телеграм- и Ютуб-каналах с общей аудиторией более 140 тыс. пользователей, распространяя фейки.

Также он неоднократно участвовал в “телемостах” с российскими пропагандистами, которые готовили постановочные сюжеты для телеканалов временно оккупированного Крыма и ток-шоу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств максиму гольдарбу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения и привлечения к ответственности.

Напомним

Служба безопасности собрала также доказательную базу на коллаборанта валентина рыбина, который сейчас возглавляет так называемый “организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области рф” и сообщила ему о подозрении.

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