Перший заступник міністра енергетики Хейло приховує тісні зв’язки з екс-нардепом Медведчуком та бізнес на окупованих територіях - розслідування

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Журналісти зазначають, що перед своїм призначенням на посаду замміністра, Хейло не проходив жодних перевірок.

«Під час дії воєнного стану призначення на політичні посади здійснюється з дотриманням відповідних вимог. Відповідно до частини 8 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" перевірки передбачені Закономи України "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади", під час дії воєнного стану не проводяться», - йдеться у відповіді секретаріату Кабміну на відповідний запит журналістів.

Однак в Уряді дали цікаву інформацію щодо кар'єри Хейло. Так, у 2007 році він керував одним з підрозділів ДП «СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ». Через шість років став заступником директора "Шахти "Краснолиманська", в числі засновників якої був олігарх, екс-регіонал Ігор Гуменюк та Сергій Кузяра (саме він за торгівлю вугіллям з терористичними "Л/ДНР" та сприяння терористичним організаціям отримав підозру у державній зраді).

Розслідувачі пишуть, що Хейла і Кузяру пов'язує не тільки робота.

"Вони, як пише видання "Антикорправда", куми. Повідомляється, що дружні та робочі зв'язки Кузяри й Хейла сьогодні перевіряють правоохоронні органи», - зазначають журналісти.

Цікаво, що заступник міністра енергетики підтвердив, що Кузяра є дійсно його кумом. Водночас Хейло наголошує: з кумом вже давно не спілкується.

"Залишається кумом. Ви ж розумієте, в житті буває по-різному. Склалось так, що десь з 15-го, а можливо 16-го року не спілкуюсь із ним. Я не знаю де він, чим займається", - заявив він.

Крім того, заступник міністра енергетики, через свого кума Кузяру, за даними журналістів, має зв'язки із державним зрадником Віктором Медведчуком. Також Хейло тривалий час працював на людей сина експрезидента України Віктора Януковича, Олександра.

«Теоретично зв'язок замміністра енергетики із оточенням "Саші Стомалога" підтверджує факт володіння акціями ПАТ "Донбасенерго", як йдеться у висновках громадської ради доброчесності, та роботи в інших підприємствах, що раніше належали оточенню сина президента-втікача… У 2013-му році Хейло працював також гендиректором компанії "Енергоінвест Холдинг", що свого часу належало людям сина біглого президента. До слова цій фірмі належить компанія "ФАБРИКА "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" зареєстрована в окупованій ДНР», - пишуть журналісти.

Крім зв'язків з Медведчуком та Януковичем - молодшим заступник міністра енергетики має кілька бізнесів, що фігурують у кримінальних провадженнях за статтями про розкрадання бюджетних коштів.

"Сьогодні замміністра енергетики також співвласник компанії "МАВІТО ТРЕЙДД". Фірму створював Сергій Секо, прізвище якого фігурує в розслідуваннях щодо схем у державних закупівлях для "Енергоатому" та "Рівненської АЕС". Також Хейло володів "Селидівським машинобудівним заводом". Це підприємство фігурант кримінального провадження №42014050990000217 від 26.12.2014 року щодо заволодіння бюджетних грошей з подальшим конвертуванням у готівку за нібито надані товари і послуги шахтам «Красноармійськвугілля". І це вочевидь, не весь перелік кримінальних справ, до яких може бути причетний Хейло», - йдеться у розслідуванні.

Крім бізнесу в Україні Хейло, за даними журналістів, також має низку фірм на окупованих територіях.

«Відповідно до даних з реєстру юридичних осіб рф, 5 листопада 2014 року він став співвласником ТОВ "ФЕСТ ТРЕЙД" з реєстрацією у вже тоді анексованому Криму. Також, за інформацією Громадської ради доброчесності, сьогоднішній заступник міністра енергетики неодноразово відвідував окупований Крим разом із дружиною суддею Яною Хейло, а одна з цих поїздок тривала 64 дні. Відповідно подружжя, як йдеться у висновку ГРД, мало гарантії безпеки від окупаційної влади та використовувало іноземну валюту як засіб платежу на території України», - пишуть журналісти.

Хейло не заперечує того факту, що в нього дійсно є бізнес у Криму.

"Щодо Фест-Трейду, то ця компанія була зареєстрована в українському Криму. Зрозуміло, що зараз поки Крим окупований, перереєструвати її немає ні технічної, ні законодавчої можливості", - заявив він.

Разом з Хейлом, бізнес на окупованих територіях веде і його сестра Марія, у якої в Донецьку є продуктова мережа ТОВ "Гарант-Групп".

"Підписант товариства Олексій Ніязов, людина з однойменними ПІБ у базі "Миротворець" за терористичну діяльність. Отримує сьогодні прибуток від цього бізнесу чи ні Марія Хейло, невідомо, проте за даними «Прозорро», у січні цього року вона паралельно займалася тендерними закупівлями для шахт "Селідоввугілля" і втрапила у скандал із придбанням комплектуючих за завищеними у кілька разів цінами», - зазначають розслідувачі.