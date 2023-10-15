Первый заместитель министра энергетики Хейло скрывает тесные связи с экс-нардепом Медведчуком и бизнес на оккупированных территориях - расследование

Детали

Журналисты отмечают, что перед своим назначением на должность замминистра, Хейло не проходил никаких проверок.

«Во время действия военного положения назначение на политические должности осуществляется с соблюдением соответствующих требований. Согласно части 8 статьи 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" проверки предусмотренные Законами Украины "О предотвращении коррупции" и "Об очищении власти", во время действия военного положения не проводятся», - говорится в ответе секретариата Кабмина на соответствующий запрос журналистов.

Однако в Правительстве дали интересную информацию о карьере Хейло. Так, в 2007 году он руководил одним из подразделений ГП «СЕЛИДОВУГОЛЬ». Через шесть лет стал заместителем директора "Шахты "Краснолиманская", в числе учредителей которой был олигарх, экс-регионал Игорь Гуменюк и Сергей Кузяра (именно он за торговлю углем с террористическими "Л/ДНР" и содействие террористическим организациям получил подозрение в государственной измене).

Расследователи пишут, что Хейла и Кузяру связывает не только работа.

"Они, как пишет издание "Антикорправда", кумовья. Сообщается, что дружеские и рабочие связи Кузяры и Хейла сегодня проверяют правоохранительные органы», - отмечают журналисты.

Интересно, что заместитель министра энергетики подтвердил, что Кузяра действительно является его кумом. В то же время Хейло отмечает: с кумом уже давно не общается.

"Остается кумом. Вы же понимаете, в жизни бывает по-разному. Сложилось так, что где-то с 15-го, а возможно 16-го года не общаюсь с ним. Я не знаю где он, чем занимается", - заявил он.

Кроме того, заместитель министра энергетики, через своего кума Кузяру, по данным журналистов, имеет связи с государственным изменником Виктором Медведчуком. Также Хейло длительное время работал на людей сына экс-президента Украины Виктора Януковича, Александра.

«Теоретически связь замминистра энергетики с окружением "Саши Стомалога" подтверждает факт владения акциями ПАО "Донбассэнерго", как говорится в выводах общественного совета добродетели, и работы в других предприятиях, ранее принадлежавших окружению сына беглого президента… В 2013 году Хейло работал также гендиректором компании "Энергоинвест Холдинг", что в свое время принадлежало людям сына беглого президента. К слову этой фирме принадлежит компания "ФАБРИКА "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" зарегистрированная в оккупированной ДНР», - пишут журналисты.

Кроме связей с Медведчуком и Януковичем - младшим заместитель министра энергетики имеет несколько бизнесов, фигурирующих в уголовных производствах по статьям о хищении бюджетных средств.

"Сегодня замминистра энергетики также совладелец компании "МАВИТО ТРЕЙДД". Фирму создавал Сергей Секо, фамилия которого фигурирует в расследованиях по схемам в государственных закупках для "Энергоатома" и "Ровенской АЭС". Также Хейло владел "Селидовским машиностроительным заводом". Это предприятие фигурант уголовного производства №42014050990000217 от 26.12.2014 года по завладению бюджетных денег с последующим конвертированием в наличные за якобы предоставленные товары и услуги шахтам «Красноармейскуголь". И это очевидно, не весь перечень уголовных дел, к которым может быть причастен Хейло», - говорится в расследовании.

Кроме бизнеса в Украине Хейло, по данным журналистов, также имеет ряд фирм на оккупированных территориях.

«Согласно данным из реестра юридических лиц рф, 5 ноября 2014 года он стал совладельцем ООО "ФЕСТ ТРЕЙД" с регистрацией в уже тогда аннексированном Крыму. Также, по информации Общественного совета добропорядочности, сегодняшний заместитель министра энергетики неоднократно посещал оккупированный Крым вместе с женой судьей Яной Хейло, а одна из этих поездок длилась 64 дня. Соответственно супруги, как говорится в заключении ОСД, имели гарантии безопасности от оккупационных властей и использовали иностранную валюту как средство платежа на территории Украины», - пишут журналисты.

Хейло не отрицает того факта, что у него действительно есть бизнес в Крыму.

"Что касается Фест-Трейда, то эта компания была зарегистрирована в украинском Крыму. Понятно, что сейчас пока Крым оккупирован, перерегистрировать ее нет ни технической, ни законодательной возможности", - заявил он.

Вместе с Хейлом, бизнес на оккупированных территориях ведет и его сестра Мария, у которой в Донецке есть продуктовая сеть ООО "Гарант-Групп".

"Подписант общества Алексей Ниязов, человек с одноименными ФИО в базе "Миротворец" за террористическую деятельность. Получает сегодня прибыль от этого бизнеса или нет Мария Хейло, неизвестно, однако по данным «Прозорро», в январе этого года она параллельно занималась тендерными закупками для шахт "Селидовуголь" и попала в скандал с приобретением комплектующих по завышенным в несколько раз ценам», - отмечают расследователи.