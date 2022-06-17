Вже десята: суд заборонив партію "Союз лівих сил"

Цитата

"17 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/7/22 про заборону політичної партії "Союз лівих сил". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Союз лівих сил", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Довідка

"Союз лівих сил" – проросійська партія в Україні, заснована 8 грудня 2007 року і офіційно зареєстрована 28 січня 2008 року. На установчому з'їзді партії, який відбувся 8 грудня 2007 року, головою партії був обраний Волга Василь Олександрович. На 5-му з'їзді партії, який відбувся 2 листопада 2019 року, головою партії був обраний Гольдарб Максим Юрійович.

У своїй програмі партія ставить за мету "перевести відносини з росією в русло добросусідства". Голова партії Василь Волга заявляв про участь партії у виборах у псевдореспубліках "днр" та "лнр". Також 7 листопада 2018 року у Волги СБУ провело обшуки: вилучили обладнання для ведення таємних перемовин та магнітні носії інформації, що вказують на його співпрацю з країною-агресором.

Нагадаємо

Опубліковано указ Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій".

Загалом в Україні заборонено вже деcять проросійських партій. Так, 8 червня суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку", 13 червня - "Соціалісти" і "Справедливості та розвитку", 14 червня - "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", 15 червня - "Соціалістична партія України", 16 червня - "Ліва опозиція", "Партія Шарія".