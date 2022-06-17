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Уже десятая: суд запретил партию "Союз левых сил"

Уже десятая: суд запретил партию "Союз левых сил"

Киев • УНН

 • 118290 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Сегодня восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность политической партии "Союз левых сил". С начала полномасштабного вторжения рф в Украине запретили уже 10 пророссийских партий, передает УНН.

Цитата

"17 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №857/7/22 о запрете политической партии "Союз левых сил". Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Союз левых сил", - говорится в сообщении.

Детали

Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Справка 

"Союз левых сил" -  пророссийская партия в Украине, основана 8 декабря 2007 года и официально зарегистрирована 28 января 2008 года. На учредительном съезде партии, состоявшемся 8 декабря 2007 года, главой партии был избран Волга Василий Александрович. На 5-м съезде партии, состоявшемся 2 ноября 2019 года, главой партии был избран Гольдарб Максим Юрьевич.

В своей программе партия ставит целью "перевести отношения с россией в русло добрососедства". Председатель партии Василий Волга заявлял об участии партии в выборах в псевдореспубликах "лнр" и "днр". Также 7 ноября 2018 у Волги СБУ провело обыски, у него изъяли оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество со страной-агрессором.

Напомним 

Опубликован указ Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О приостановлении деятельности отдельных политических партий".

В целом в Украине запрещено десять партий. Так, 8 июня суд запретил деятельность "Оппозиционного блока", 13 июня – "Социалисты" и "Справедливости и развития", 14 июня – "Наши", "Государство", "Блок Владимира Сальдо", 15 июня – "Социалистическая партия Украины" , 16 июня – "Левая оппозиция", "Партия Шария". 

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