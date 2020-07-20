Прорив у бюджетних переговорах ЄС: лідери готові домовитися про ключову схему угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Чотири уряди країн Євросоюзу, що веде переговори про пакет заходів стимулювання для перезавантаження економіки блоку, готові домовитися про ключовий елемент угоди. Про це з посиланням на слова двох офіційних осіб повідомляє Bloomberg, передає УНН.
"Після переговорів протягом ночі Нідерланди, Австрія, Данія і Швеція залишилися задоволеними тим, що 390 мільярдів євро (450 мільярдів доларів) фонду виділяються у вигляді грантів, а решта - у вигляді позик під низькі відсотки", - цитує видання слова чиновників.
Так, 27 лідерів ЄС зберуться знову о 16 годині за місцевим часом, щоб врегулювати невирішені питання, такі як загальний розмір фонду і механізми контролю його витрат. Французький чиновник сказав, що їхня делегація "тепер бачить шлях до цілковитої угоди".
"Важкі переговори тільки що закінчилися. Ми можемо бути дуже задоволені сьогоднішнім результатом. Вони продовжаться сьогодні вдень", - заявив у своєму Twitter канцлер Австрії Себастьян Курц.
Як відзначається, загальний обговорюваний пакет становить близько 1,8 трлн євро. Понад 1 трильйон євро буде розподілено у вигляді грантів з регулярного бюджету блоку, а ще 750 мільярдів євро виділено на пакет заходів з екстреного стимулювання. Німеччина вносить левову частку в бюджет блоку.
Раніше стало відомо, що під ранок чергової ночі перемовин лідери держав ЄС знову не змогли домовитися щодо бюджету.