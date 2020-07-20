Прорив у бюджетних переговорах ЄС: лідери готові домовитися про ключову схему угоди

ukru
Ексклюзив
07:00 • 43921 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 64084 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 111226 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 158452 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 131367 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 143292 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 145584 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128803 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183019 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126184 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 93176 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 135989 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 116572 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 102985 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 103284 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 43940 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 64125 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 66646 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 126119 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 130704 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 101992 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 102874 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 120822 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 137552 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 135969 перегляди
Актуальне
Прорив у бюджетних переговорах ЄС: лідери готові домовитися про ключову схему угоди

Прорив у бюджетних переговорах ЄС: лідери готові домовитися про ключову схему угоди

Київ • УНН

 • 14564 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Чотири уряди країн Євросоюзу, що веде переговори про пакет заходів стимулювання для перезавантаження економіки блоку, готові домовитися про ключовий елемент угоди. Про це з посиланням на слова двох офіційних осіб повідомляє Bloomberg, передає УНН.

"Після переговорів протягом ночі Нідерланди, Австрія, Данія і Швеція залишилися задоволеними тим, що 390 мільярдів євро (450 мільярдів доларів) фонду виділяються у вигляді грантів, а решта - у вигляді позик під низькі відсотки", - цитує видання слова чиновників.

Так, 27 лідерів ЄС зберуться знову о 16 годині за місцевим часом, щоб врегулювати невирішені питання, такі як загальний розмір фонду і механізми контролю його витрат. Французький чиновник сказав, що їхня делегація "тепер бачить шлях до цілковитої угоди".

"Важкі переговори тільки що закінчилися. Ми можемо бути дуже задоволені сьогоднішнім результатом. Вони продовжаться сьогодні вдень", - заявив у своєму Twitter канцлер Австрії Себастьян Курц.

Як відзначається, загальний обговорюваний пакет становить близько 1,8 трлн євро. Понад 1 трильйон євро буде розподілено у вигляді грантів з регулярного бюджету блоку, а ще 750 мільярдів євро виділено на пакет заходів з екстреного стимулювання. Німеччина вносить левову частку в бюджет блоку.

Раніше стало відомо, що під ранок чергової ночі перемовин лідери держав ЄС знову не змогли домовитися щодо бюджету.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32