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Прорыв в бюджетных переговорах ЕС: лидеры готовы договориться о ключевой схеме сделки

Прорыв в бюджетных переговорах ЕС: лидеры готовы договориться о ключевой схеме сделки

Киев  •  УНН

 • 14562 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Четыре правительства стран Евросоюза, ведущего переговоры о пакете мер стимулирования для перезагрузки экономики блока, готовы договориться о ключевом элементе соглашения. Об этом со ссылкой на слова двух официальных лиц сообщает Bloomberg, передает УНН.

"После переговоров в течение ночи Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция остались довольны тем, что 390 млрд евро (450 млрд долларов) фонда выделяются в виде грантов, а остальные - в виде займов под низкие проценты", - цитирует издание слова чиновников.

Так, 27 лидеров ЕС соберутся вновь в 16 часов по местному времени, чтобы урегулировать нерешенные вопросы, такие как общий размер фонда и механизмы контроля его расходов. Французский чиновник сказал, что их делегация "теперь видит путь к полному соглашению".

"Тяжелые переговоры только что закончились. Мы можем быть очень довольны сегодняшним результатом. Они продолжатся сегодня днем", - заявил в своем Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц.

Как отмечается, общий обсуждаемый пакет составляет около 1,8 трлн евро. Более 1 трлн евро будут распределены в виде грантов регулярного бюджета блока, а еще 750 млрд евро выделено на пакет мер по экстренному стимулированию. Германия вносит львиную долю в бюджет блока.

Ранее стало известно, что под утро очередной ночи переговоров лидеры государств ЕС вновь не смогли договориться по бюджету.

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