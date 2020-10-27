Проректора Сумського вишу затримали на хабарі в 5 тисяч доларів

“Сьогодні, 27 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області з колегами-правоохоронцями затримали проректора „на гарячому“ під час отримання останнім 5 000 доларів неправомірної вигоди. Уся сума грошей вилучена. Слідчі дії наразі тривають. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України”, — інформують у департаменті.

Як повідомляють правоохоронці, за згадану суму неправомірної вигоди проректор обіцяв передати у користування та в подальшому укласти договір оренди 300 кв.м приміщення для зберігання майна на території навчального закладу.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали депутата сільської ради — майстра лісу держпідприємства, який систематично отримував хабарі за нелегальну вирубку та продаж деревини.