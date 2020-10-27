Проректора Сумского вуза поймали на взятке в 5 тысяч долларов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 55517 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 80352 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 118044 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 102632 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 121368 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99132 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100933 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103558 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101786 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Проректора Сумского вуза поймали на взятке в 5 тысяч долларов

Проректора Сумского вуза поймали на взятке в 5 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 10238 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Проректор Сумского вуза требовал 5 тыс. долларов от предпринимателя, сегодня мужчину задержали на взятке. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции, предает УНН.

"Сегодня, 27 октября, оперативники управления стратегических расследований в Сумской области с коллегами-правоохранителями задержали проректора "на горячем" во время получения последним 5000 долларов неправомерной выгоды. Вся сумма денег изъята. Следственные действия пока продолжаются. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - информируют в департаменте.

Как сообщают правоохранители, за упомянутую сумму неправомерной выгоды проректор обещал передать в пользование и в дальнейшем заключить договор аренды 300 кв.м помещения для хранения имущества на территории учебного заведения.

Напомним, ранее во Львовской области задержали депутата сельского совета - мастера леса госпредприятия, который систематически получал взятки за нелегальную вырубку и продажу древесины.

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