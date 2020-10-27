Проректора Сумского вуза поймали на взятке в 5 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Проректор Сумского вуза требовал 5 тыс. долларов от предпринимателя, сегодня мужчину задержали на взятке. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции, предает УНН.
"Сегодня, 27 октября, оперативники управления стратегических расследований в Сумской области с коллегами-правоохранителями задержали проректора "на горячем" во время получения последним 5000 долларов неправомерной выгоды. Вся сумма денег изъята. Следственные действия пока продолжаются. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - информируют в департаменте.
Как сообщают правоохранители, за упомянутую сумму неправомерной выгоды проректор обещал передать в пользование и в дальнейшем заключить договор аренды 300 кв.м помещения для хранения имущества на территории учебного заведения.
Напомним, ранее во Львовской области задержали депутата сельского совета - мастера леса госпредприятия, который систематически получал взятки за нелегальную вырубку и продажу древесины.