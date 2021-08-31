Промислове виробництво Японії в липні страждає через спалахи COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Промислове виробництво Японії скоротилося в липні, оскільки виробництво автомобілів постраждало від пожвавлення коронавірусу в Азії, що поставило під сумнів відновлення відновлення третьої за величиною економіки світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Різкий рівень випадків зараження дельта-варіантами змусив уряди Азії запровадити нові обмеження та обмеження. У липні фабричне виробництво скоротилося на 1,5% у порівнянні з попереднім місяцем, свідчать офіційні дані у вівторок, постраждалі від скорочення виробництва автомобілів, а також електричних машин та обладнання для електроніки зв'язку.
Це означало, що видобуток знову скоротився, зважений постійним глобальним дефіцитом чіпів, після того, як за попередній місяць він виріс на 6,5% завдяки стрибку виробництва автомобілів. Виробництво виробничих машин, таких як виробництво напівпровідників, електронних деталей та пристроїв, зросло.
Виробники, опитані Міністерством економіки, торгівлі та промисловості (METI), очікували, що в серпні виробництво збільшиться на 3,4%, а у вересні на 1,0%.
Уряд залишив свою оцінку промислового виробництва незмінною, заявивши, що вона зростає.
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