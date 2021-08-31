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Промислове виробництво Японії в липні страждає через спалахи COVID-19

Промислове виробництво Японії в липні страждає через спалахи COVID-19

Київ • УНН

 • 28669 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Промислове виробництво Японії скоротилося в липні, оскільки виробництво автомобілів постраждало від пожвавлення коронавірусу в Азії, що поставило під сумнів відновлення відновлення третьої за величиною економіки світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Різкий рівень випадків зараження дельта-варіантами змусив уряди Азії запровадити нові обмеження та обмеження. У липні фабричне виробництво скоротилося на 1,5% у порівнянні з попереднім місяцем, свідчать офіційні дані у вівторок, постраждалі від скорочення виробництва автомобілів, а також електричних машин та обладнання для електроніки зв'язку.

Це означало, що видобуток знову скоротився, зважений постійним глобальним дефіцитом чіпів, після того, як за попередній місяць він виріс на 6,5% завдяки стрибку виробництва автомобілів. Виробництво виробничих машин, таких як виробництво напівпровідників, електронних деталей та пристроїв, зросло.

Виробники, опитані Міністерством економіки, торгівлі та промисловості (METI), очікували, що в серпні виробництво збільшиться на 3,4%, а у вересні на 1,0%.

Уряд залишив свою оцінку промислового виробництва незмінною, заявивши, що вона зростає.

Нагадаємо

В Японії після вакцинації Moderna від COVID-19 померли двоє людей.

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