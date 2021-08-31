Промышленное производство Японии в июле страдает из-за вспышки COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Промышленное производство Японии сократилось в июле, поскольку производство автомобилей пострадало от оживления коронавируса в Азии, поставило под сомнение восстановление восстановление третьей по величине экономики мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Резкий уровень случаев заражения дельта-вариантами заставил правительства Азии ввести новые ограничения и ограничения. В июле фабричное производство сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют официальные данные во вторник, пострадавшие от сокращения производства автомобилей, а также электрических машин и оборудования для электроники связи.
Это означало, что добыча снова сократился, взвешенный постоянным глобальным дефицитом чипов, после того, как за предыдущий месяц он вырос на 6,5% благодаря скачку производства автомобилей. Производство производственных машин, таких как производство полупроводников, электронных деталей и устройств, возросло.
Производители, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности (METI), ожидали, что в августе производство увеличится на 3,4%, а в сентябре на 1,0%.
Правительство оставило свою оценку промышленного производства неизменной, заявив, что она растет.
Напомним
В Японии после вакцинации Moderna от COVID-19 умерли два человека.
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