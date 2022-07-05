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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Пролунало з пів сотні вибухів: окупанти з РСЗВ та артилерії обстріляли Чернігівщину

Пролунало з пів сотні вибухів: окупанти з РСЗВ та артилерії обстріляли Чернігівщину

Київ • УНН

 • 76385 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Окупанти обстріляли чернігівське прикордоння з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус, передає УНН.

Деталі

Зокрема, після 13-ї години росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада).

Повідомляється про 40 вибухів - приходів (ймовірно стріляли з реактивних систем залпового вогню) та ще 10 ймовірно з артилерії. Попередньо жертв та руйнувань немає.

Доповнення

2 липня окупанти нанесли по Чернігівщині вогневе ураження із застосуванням РСЗВ, САУ, мінометів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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