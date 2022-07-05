Пролунало з пів сотні вибухів: окупанти з РСЗВ та артилерії обстріляли Чернігівщину

Деталі

Зокрема, після 13-ї години росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада).

Повідомляється про 40 вибухів - приходів (ймовірно стріляли з реактивних систем залпового вогню) та ще 10 ймовірно з артилерії. Попередньо жертв та руйнувань немає.

Доповнення

2 липня окупанти нанесли по Чернігівщині вогневе ураження із застосуванням РСЗВ, САУ, мінометів.