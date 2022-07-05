Прозвучало около полсотни взрывов: оккупанты из РСЗО и артиллерии обстреляли Черниговщину

Детали

В частности, после 13-ти часов россияне обстреляли территорию возле села Блешня (Семеновская громада).

Сообщается о 40 взрывах – приходах (вероятно стреляли из реактивных систем залпового огня) и еще 10 вероятно из артиллерии. Предварительно жертв и разрушений нет.

Дополнение

2 июля оккупанты нанесли по Черниговщине огневое поражение с применением РСЗО, САУ, минометов.