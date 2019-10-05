Прокурор заявив про ознаки радикалізації нападника на поліцію в Парижі

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Французький прокурор з боротьби з тероризмом Франсуа Рікар заявив, що його розслідування виявило ознаки "прихованої радикалізації" у нападника, який на цьому тижні зарізав чотирьох співробітників у штаб-квартирі поліції в Парижі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.