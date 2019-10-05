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Прокурор заявив про ознаки радикалізації нападника на поліцію в Парижі

Київ • УНН

 • 9875 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Французький прокурор з боротьби з тероризмом Франсуа Рікар заявив, що його розслідування виявило ознаки "прихованої радикалізації" у нападника, який на цьому тижні зарізав чотирьох співробітників у штаб-квартирі поліції в Парижі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Прокурор заявив про ознаки радикалізації нападника на поліцію в Парижі

Нападник, співробітник ІТ-відділу в штаб-квартирі, в четвер здійснив атаку, убивши трьох поліцейських і адміністративного працівника і поранивши щонайменше ще одну людину, а потім був застрелений поліцією.

Чиновники не сказали, що за нападом був терористичний мотив, але передача справи прокурорам з боротьби з тероризмом зазвичай вказує на те, що посилання на тероризм є предметом розслідування, пише видання.

Прокурор з боротьби з тероризмом Франсуа Рікар заявив, що його офіс взявся за розслідування через ознаки навмисного скоєння злочину, бажання нападника померти і характер травм, виявлених принаймні в однієї з жертв.

Рікард заявив, що "контекст прихованої радикалізації" та повідомлення виключно релігійного характеру, які зловмисник відправив своїй дружині незадовго до скоєння злочину, стали додатковими факторами.

Розслідування також виявило контакти між нападником і декількома особами, які, ймовірно, належать до ісламістського салафітского руху, сказав Рікард.

45-річний вбивця був пізнаний чиновниками як Мікаель Х. Зловмисник народився на французькому острові Мартініка і кілька років працював в поліцейському управлінні. Він прийняв іслам близько 10 років тому, сказав Рікард.

Нагадаємо, дружина нападника на штаб поліції Парижа повідомила, що напередодні "він чув голоси".

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