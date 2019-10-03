У результаті атаки на штаб поліції Парижа загинули щонайменше 4 правоохоронці, частково закрито метро
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Жертвами нападу в будівлі префектури в Парижі могли стати чотири людини. Про це в четвер повідомила радіостанція France Info, пише УНН з посиланням також на видання Le Parisien.
“П’ятеро людей, у тому числі четверо поліцейських і сам нападник, вбиті”, — відзначає радіостанція.
Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Напад на співробітників в паризькій префектурі поліції міг статися в четвер у результаті внутрішнього конфлікту між її співробітниками. Така головна версія подій, яку в даний час розглядає слідство, повідомив телеканал BFMTV, посилаючись на відомості, неофіційно отримані з поліції.
Людина, яка скоїла напад, згідно з останніми відомостями, сам був адміністративним співробітником префектури. Напад на поліцейських він здійснив керамічним ножем, який не був виявлений при перевірці на металодетекторі при вході в префектуру.
Як заявив журналістам представник поліцейської профспілки Лоїк Травер, співробітник паризької префектури пропрацював в цьому відомстві більше 20 років, останнім часом він був службовцем розвідпідрозділу.
“Він напав на колег спочатку в своєму кабінеті, а потім на сходах, — повідомив Травер. — Він пропрацював в префектурі більше 20 років в якості адміністративного співробітника. Його мотиви належить встановити”.
Напад стався в зоні будівлі, яка перебуває під особливою охороною, де знаходиться Управління розвідки префектури. В даний час навколо будівлі префектури створена заборонена зона, яку охороняють близько 200 поліцейських. Найближчі до штаб-квартирі поліції, розташованої на острові Сіте, станції метро закриті. На місце злочину виїхав глава МВС Франції.