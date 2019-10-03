В результате атаки на штаб полиции Парижа погибли по меньшей мере 4 правоохранители, частично закрыто метро

“Пять человек, в том числе четверо полицейских и сам нападавший, убиты”, — отмечает радиостанция.

Официального подтверждения этой информации нет.

Нападение на сотрудников в парижской префектуре полиции могло произойти в четверг в результате внутреннего конфликта между ее сотрудниками. Такова главная версия событий, которую в настоящее время рассматривает следствие, сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на сведения, неофициально полученные из полиции.

Человек, совершивший нападение, согласно последним сведениям, сам являлся административным сотрудником префектуры. Нападение на полицейских он совершил керамическим ножом, который не был обнаружен при проверке на металлодетекторе при входе в префектуру.

Как заявил журналистам представитель полицейского профсоюза Лоик Травер, сотрудник парижской префектуры проработал в этом ведомстве более 20 лет, последнее время он был служащим разведподразделения.

“Он напал на коллег сначала в своем кабинете, а затем на лестнице, — сообщил Травер. — Он проработал в префектуре более 20 лет в качестве административного сотрудника. Его мотивы предстоит установить”.

Нападение произошло в особо строго охраняемой зоне здания, где находится Управление разведки префектуры. В настоящее время вокруг здания префектуры создана запретная зона, которую охраняют около 200 полицейских. Район происшествия оцеплен. Ближайшие к штаб-квартире полиции, расположенной на острове Сите, станции метро закрыты. На место преступления выехал глава МВД Франции.