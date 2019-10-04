Дружина нападника на штаб поліції Парижа повідомила, що напередодні "він чув голоси"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Нападник, який убив чотирьох осіб в префектурі поліції Парижа в четвер чоловік в ніч перед вчиненням злочину зіткнувся з різким помутнінням розуму. Про це, як передає телеканал BFM TV, розповіла його дружина на допиті в поліції, пише УНН.
За її словами, чоловік прокинувся від того, що “почув голоси” в голові, різко схопився з ліжка і почав “говорити недоладні фрази”. Разом з тим телеканал зазначає, що у жінки є порушення слуху і вона працює сурдоперекладачем.
Також слідчі заслухали свідчення брата нападника, однак подробиці сказаного не наводяться. За попередньою інформацією, обшуки в квартирі злочинця не дали нічого, що дозволяло б стверджувати про його симпатії радикальним релігійним ідеям.
3 жовтня в будівлі префектури поліції Парижа 45-річний адміністративний співробітник відомства напав з ножем на своїх колег. За даними прокуратури, в результаті нападу загинули жінка і троє чоловіків, ще один співробітник поліції з серйозними пораненнями був доставлений у військовий госпіталь. Нападник був застрелений у дворі префектури.
За фактом нападу прокуратура Парижа розпочала розслідування, яке має встановити причини поведінки чоловіка. Як стало відомо телеканалу BFM TV, 1,5 роки тому він прийняв іслам.