Жена напавшего на штаб полиции Парижа сообщила, что накануне "он слышал голоса"

По ее словам, супруг проснулся от того, что “услышал голоса” в голове, резко вскочил с кровати и начал “говорить бессвязные фразы”. Вместе с тем телеканал отмечает, что у женщины имеются нарушения слуха и она работает сурдопереводчиком.

Также следователи заслушали показания брата нападавшего, однако подробности сказанного не приводятся. По предварительной информации, обыски в квартире преступника не дали ничего, что позволяло бы утверждать о его симпатиях радикальным религиозным идеям.

3 октября в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства напал с ножом на своих коллег. По данным прокуратуры, в результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Нападавший был застрелен во дворе префектуры.

По факту нападения прокуратура Парижа начала расследование, которое должно установить причины поведения мужчины. Как стало известно телеканалу BFM TV, 1,5 года назад он принял ислам.