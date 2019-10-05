Прокурор заявил о признаках радикализации нападавшего на полицию в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Французский прокурор по борьбе с терроризмом Франсуа Рикар заявил, что его расследование выявило признаки "скрытой радикализации" у нападавшего, который на этой неделе зарезал четырех сотрудников в штаб-квартире полиции в Париже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Нападавший, сотрудник ІТ-отдела в штаб-квартире, в четверг совершил атаку, убив трех полицейских и административного работника и ранив еще как минимум одного человека, а затем был застрелен полицией.
Чиновники не сказали, что за нападением был террористический мотив, но передача дела прокурорам по борьбе с терроризмом обычно указывает на то, что ссылка на терроризм является предметом расследования, пишет издание.
Прокурор по борьбе с терроризмом Франсуа Рикар заявил, что его офис взялся за расследование из-за признаков преднамеренного совершения преступления, желания нападавшего умереть и характера травм, найденных по крайней мере у одной из жертв.
Рикард заявил, что "контекст скрытой радикализации" и сообщения исключительно религиозного характера, которые злоумышленник отправил своей жене незадолго до совершения преступления, стали дополнительными факторами.
Расследование также выявило контакты между нападавшим и несколькими лицами, которые, вероятно, принадлежат к исламистскому салафитскому движению, сказал Рикард.
45-летний убийца был опознан чиновниками как Микаэль Х. Злоумышленник родился на французском острове Мартиника и несколько лет работал в полицейском управлении. Он принял ислам около 10 лет назад, сказал Рикард.
Напомним, жена нападавшего на штаб полиции Парижа сообщила, что накануне "он слышал голоса".