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Прокурор заявил о признаках радикализации нападавшего на полицию в Париже

Киев • УНН

 • 9875 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Французский прокурор по борьбе с терроризмом Франсуа Рикар заявил, что его расследование выявило признаки "скрытой радикализации" у нападавшего, который на этой неделе зарезал четырех сотрудников в штаб-квартире полиции в Париже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Прокурор заявил о признаках радикализации нападавшего на полицию в Париже

Нападавший, сотрудник ІТ-отдела в штаб-квартире, в четверг совершил атаку, убив трех полицейских и административного работника и ранив еще как минимум одного человека, а затем был застрелен полицией.

Чиновники не сказали, что за нападением был террористический мотив, но передача дела прокурорам по борьбе с терроризмом обычно указывает на то, что ссылка на терроризм является предметом расследования, пишет издание.

Прокурор по борьбе с терроризмом Франсуа Рикар заявил, что его офис взялся за расследование из-за признаков преднамеренного совершения преступления, желания нападавшего умереть и характера травм, найденных по крайней мере у одной из жертв.

Рикард заявил, что "контекст скрытой радикализации" и сообщения исключительно религиозного характера, которые злоумышленник отправил своей жене незадолго до совершения преступления, стали дополнительными факторами.

Расследование также выявило контакты между нападавшим и несколькими лицами, которые, вероятно, принадлежат к исламистскому салафитскому движению, сказал Рикард.

45-летний убийца был опознан чиновниками как Микаэль Х. Злоумышленник родился на французском острове Мартиника и несколько лет работал в полицейском управлении. Он принял ислам около 10 лет назад, сказал Рикард.

Напомним, жена нападавшего на штаб полиции Парижа сообщила, что накануне "он слышал голоса".

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