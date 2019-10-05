Прокурор заявил о признаках радикализации нападавшего на полицию в Париже

КИЕВ. 5 октября. УНН. Французский прокурор по борьбе с терроризмом Франсуа Рикар заявил, что его расследование выявило признаки "скрытой радикализации" у нападавшего, который на этой неделе зарезал четырех сотрудников в штаб-квартире полиции в Париже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.