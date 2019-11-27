Прокурор розповів, у чому звинувачують Садового

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Мера Львова Андрія Садового звинувачують у тому, що обрана для створення індустріального парку ділянка була розташована за межами міста Львова, тож у міській раді не мали права нею розпоряджатися. Про це під час обрання запобіжного заходу Садовому у суді повідомив прокурор Вадим Сидоренко, передає кореспондент УНН.