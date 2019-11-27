Прокурор розповів, у чому звинувачують Садового
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Мера Львова Андрія Садового звинувачують у тому, що обрана для створення індустріального парку ділянка була розташована за межами міста Львова, тож у міській раді не мали права нею розпоряджатися. Про це під час обрання запобіжного заходу Садовому у суді повідомив прокурор Вадим Сидоренко, передає кореспондент УНН.
“Обрана для створення індустріального парку ділянка була розташована за межами міста Львова, і розпоряджатися відповідною земельною ділянкою міська рада не мала права”, — повідомив прокурор.
Сидоренко також зазначив, що держава зазнала значних збитків за рахунок продажу індустріального парку за меншу ціну, ніж є насправді.
Під час спілкування з журналістами, Садовий зазначив, що “Восьмий адміністративний апеляційний суд чітко підтвердив, що ця земля була і є власністю міста”.
Він також зазначив, що 52 млн грн, що отримав бюджет за 32 гектари — це дуже значна сума, беручі до уваги політичну ситуацію у країні на той час.
На запитання журналістів, звідки взялись 140 млн грн з боку обвинувачення, Садовий відповів: “З пальця”.
“Так продайте, продайте індустріальний парк за вищу ціну”, — сказав Садовой.
Нагадаємо, ВАКС розпочав обрання запобіжного заходу Садовому.
Садовому інкримінують зловживання владою.
Як повідомляв УНН, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру.
З його слів, йдеться про справу інвестиційної компанії і її планів будівництва індустріального парку. Як розповів Садовий, у 2015 році Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора — компанію CTP, від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Компанія повинна була збудувати індустріальний парк.
САП проситиме Садовому запобіжний захід у вигляді застави обсягом 50 мільйонів гривень.