Прокурор рассказал, в чем обвиняют Садового

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Мэра Львова Андрея Садового обвиняют в том, что выбранная для создания индустриального парка участок был расположен за пределами города Львова, поэтому в городском совете не имели права ею распоряжаться. Об этом во время избрания меры пресечения Садовому в суде сообщил прокурор Вадим Сидоренко, передает корреспондент УНН.