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Прокурор рассказал, в чем обвиняют Садового

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Мэра Львова Андрея Садового обвиняют в том, что выбранная для создания индустриального парка участок был расположен за пределами города Львова, поэтому в городском совете не имели права ею распоряжаться. Об этом во время избрания меры пресечения Садовому в суде сообщил прокурор Вадим Сидоренко, передает корреспондент УНН.

“Выбранная для создания индустриального парка участок был расположен за пределами города Львова, и распоряжаться соответствующим земельным участком городской совет не имел права”, — сообщил прокурор.

Сидоренко также отметил, что государство понесло значительные убытки за счет продажи индустриального парка за меньшую цену, чем есть на самом деле.

Во время общения с журналистами, Садовый отметил, что “Восьмой административный апелляционный суд четко подтвердил, что эта земля была и является собственностью города”.

Он также отметил, что 52 млн грн, что получил бюджет за 32 гектара — это очень значительная сумма, принимая во внимание политическую ситуацию в стране в то время.

На вопрос журналистов, откуда взялись 140 млн грн со стороны обвинения, Садовый ответил: “С пальца”.

“Да продайте, продайте индустриальный парк по более высокой цене”, — сказал Садовой.

Напомним, ВАКС начал избрания меры пресечения Садовом.

Садовом инкриминируют злоупотребление властью.

Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение.

По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планов строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора — компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.

САП просить Садовом мера пресечения в виде залога объемом 50 миллионов гривен.

Украинские Национальные Новости

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