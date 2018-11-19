Прокурор не бачив жодного документа про госпіталізацію Януковича

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Прокурор Руслан Кравченко, який представляє обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді, повідомив, що не бачив жодного документа стосовно госпіталізації обвинуваченого. Про це він сказав у коментарі УНН.