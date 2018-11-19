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6 марта, 19:19 • 141641 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

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Прокурор не видел ни одного документа о госпитализации Януковича

Прокурор не видел ни одного документа о госпитализации Януковича

Киев  •  УНН

 • 15838 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Прокурор Руслан Кравченко, представляющий обвинение в уголовном производстве по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, сообщил, что не видел ни одного документа о госпитализации обвиняемого. Об этом он сказал в комментарии УНН.

"Я не видел никаких документов. По поводу процесса, я не принимаю решений. Последнее слово за судом... Суд должен принять решение, то решение, которое будет считать правильным", - сказал прокурор.

Напомним, Оболонский районный суд Киева назначил на 19 ноября этого года речь экс-президента Виктора Януковича с последним словом. Суд официально пригласил Януковича на 19 ноября.

Вчера российские СМИ сообщили, что в Московскую клинику имени Склифосовского госпитализировали экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным СМИ, его доставили с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте.

В комментарии УНН адвокат экс-президента подтвердил информацию о госпитализации Януковича в одну из российских клиник "с серьезными травмами".

Сегодня в комментарии УНН защитник заявил, что Янукович сегодня не сможет выступить с последним словом в суде.

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