Прокурор не видел ни одного документа о госпитализации Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Прокурор Руслан Кравченко, представляющий обвинение в уголовном производстве по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, сообщил, что не видел ни одного документа о госпитализации обвиняемого. Об этом он сказал в комментарии УНН.
"Я не видел никаких документов. По поводу процесса, я не принимаю решений. Последнее слово за судом... Суд должен принять решение, то решение, которое будет считать правильным", - сказал прокурор.
Напомним, Оболонский районный суд Киева назначил на 19 ноября этого года речь экс-президента Виктора Януковича с последним словом. Суд официально пригласил Януковича на 19 ноября.
Вчера российские СМИ сообщили, что в Московскую клинику имени Склифосовского госпитализировали экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным СМИ, его доставили с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте.
В комментарии УНН адвокат экс-президента подтвердил информацию о госпитализации Януковича в одну из российских клиник "с серьезными травмами".
Сегодня в комментарии УНН защитник заявил, что Янукович сегодня не сможет выступить с последним словом в суде.