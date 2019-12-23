Прокуратуру Кіровоградщини очолив уродженець Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Колективу прокуратури Кіровоградської області представили нового керівника. Про це УНН поінформували в пресслужбі Кіровоградської обласної прокуратури.
У понеділок, 23 грудня, заступник Генерального прокурора Віктор Чумак представив колективу прокуратури Кіровоградської області нового керівника Олексія Тубельця.
"Віктор Чумак зауважив, що новопризначений керівник відомства володіє достатнім досвідом, знаннями, професійними та вольовими якостями для вирішення поставлених задач у співпраці з іншими правоохоронними органами регіону", - повідомили в прес-службі.
Олексій Тубелець народився у Харкові у 1984 році. У 2006 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури з 2006 року. Працював на посадах прокурора, слідчого, а також на керівних посадах в органах прокуратури Харківської області.
До призначення на посаду прокурора Кіровоградської області працював начальником відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері службової діяльності, яке здійснюється слідчими територіального управління ДБР прокуратури Харківської області.
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