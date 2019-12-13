На Кіровоградщині сільського голову затримали через хабар
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Кіровоградщині на вимаганні 100 тис. грн неправомірної вигоди викрили сільського голову. Про це поінформували в пресслужбі обласної прокуратури, повідомляє кореспондент УНН.
"За процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у сумі 100 тис. грн затримали одного із сільських голів Добровеличківського району", - йдеться в повідомленні.
Операцію з викриття провели учора, 12 грудня, спільно з працівниками управління ДСР в області та детективами слідчого управління Нацполіції в області.
Вказану суму посадовець вимагав від місцевого жителя за передачу із земель запасу комунальної власності громади земельних ділянок площею 20 га у власність для ведення особистого господарства.
Тривають першочергові слідчі дії.
Сільського голову затримали. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри (за ч. 3 ст. 368 КК України ) та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Хмельницькій області викрили у хабарництві голову ОТГ.