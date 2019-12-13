В Кировоградской области сельского главу задержали из-за взятки
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Кировоградской области на вымогательстве 100 тыс. грн неправомерной выгоды разоблачили сельского голову. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает корреспондент УНН.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. грн задержали одного из сельских глав Добровеличкивского района", - говорится в сообщении.
Операцию по разоблачению провели вчера, 12 декабря, совместно с сотрудниками управления ДВР в области и детективами следственного управления Нацполиции в области.
Указанную сумму чиновник требовал от местного жителя за передачу из земель запаса коммунальной собственности общины земельных участков площадью 20 га в собственность для ведения личного хозяйства.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Сельского голову задержали. Решается вопрос об объявлении ему подозрения (по ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения.
Напомним, в Хмельницкой области разоблачили во взяточничестве главу ОТО.