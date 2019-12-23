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Прокуратуру Кировоградской области возглавил уроженец Харькова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Коллективу прокуратуры Кировоградской области представили нового руководителя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры.

В понедельник, 23 декабря, заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Кировоградской области нового руководителя Алексея Тубельца.

"Виктор Чумак отметил, что новый руководитель ведомства обладает достаточным опытом, знаниями, профессиональными и волевыми качествами для решения поставленных задач в сотрудничестве с другими правоохранительными органами региона", - сообщили в пресс-службе.

Алексей Тубелец родился в Харькове в 1984 году. В 2006 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры с 2006 года. Работал на должностях прокурора, следователя, а также на руководящих должностях в органах прокуратуры Харьковской области.

До назначения на должность прокурора Кировоградской области работал начальником отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием преступлений в сфере служебной деятельности, которое осуществляется следователями территориального управления ГБР прокуратуры Харьковской области.

Напомним, в Кировоградской области сельского главу задержали из-за взятки.

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