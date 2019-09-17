Прокуратура у США зажадала податкові декларації Трампа за 8 років
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Прокуратура Манхеттена потребує повісткою документи з бухгалтерської компанії, яка обслуговує президента США Дональда Трампа. Йдеться про особисті та корпоративних податкових даних за останні вісім років. Про це повідомляє видання Голос Амеирки, інформує УНН.
Повістка була оформлена в кінці минулого місяця, невдовзі після того, як було заведено кримінальне розслідування про роль президента Трампа і його сім'ї в організації виплат за мовчання напередодні виборів.
І Трамп, і його компанія відшкодували витрати Майклу Коену, колишньому особистому адвокату президента, який виплатив гроші за мовчання порноактриси Стормі Деніелс, яка стверджувала, що мала інтимні стосунки з Трампом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адвокату, який захищав експорноакторку в позові з Трампом, висунули нові звинувачення
Прокуратура хоче отримати від бухгалтерської компанії Mazars USA різні податкові документи, пов'язані з особистими і корпоративними справами Трампа, за період з 2011 року.
Прокуратуру, зокрема, цікавить, чи намагалася компанія приховати виплати за мовчання, замаскувавши їх під юридичні витрати. У Нью-Йорку помилкова реєстрація ділових операцій може бути кваліфікована як злочин. "Однак злочином вона вважається тільки у випадках, коли прокуратура може довести, що помилковий запис був зроблений з метою приховання іншого злочину", - зазначають у виданні, додаючи, що документи з Mazars допоможуть скласти уявлення про те, чи були порушені якісь закони.
Адвокати Трампа і Trump Organization відмовилися дати коментарі виданню.
Нагадаємо, раніше суд у США постановив, що банки мають право розкрити демократам в Конгресі фінанси Трампа.