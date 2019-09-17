Прокуратура в США потребовала налоговые декларации Трампа за 8 лет

Повестка была оформлена в конце прошлого месяца, вскоре после того, как было принято уголовное расследование о роли президента Трампа и его семьи в организации выплат за молчание накануне выборов.

И Трамп, и его компания возместили расходы Майклу Коэну, бывшему личному адвокату президента, который выплатил деньги за молчание порноактрисы Сторми Дэниелс, которая утверждала, что имела интимные отношения с Трампом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокату, который защищал экс-порноактрису в иске с Трампом, предъявлены новые обвинения

Прокуратура хочет получить от бухгалтерской компании Mazars USA различные налоговые документы, связанные с личными и корпоративными делами Трампа, за период с 2011 года.

Прокуратуру, в частности, интересует, пыталась ли компания скрыть выплаты за молчание, замаскировав их под юридические расходы. В Нью-Йорке ложная регистрация деловых операций может быть квалифицировано как преступление. “Однако преступлением она считается только в случаях, когда прокуратура может доказать, что ошибочная запись была сделана с целью сокрытия другого преступления”, — отмечают в издании, добавляя, что документы по Mazars помогут составить представление о том, были ли нарушены законы.

Адвокаты Трампа и Trump Organization отказались дать комментарии изданию.

Напомним, ранее суд в США постановил, что банки имеют право раскрыть демократам в Конгрессе финансы Трампа.