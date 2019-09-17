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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60752 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111577 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103408 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110403 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119744 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148324 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148698 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Прокуратура в США потребовала налоговые декларации Трампа за 8 лет

Прокуратура в США потребовала налоговые декларации Трампа за 8 лет

Киев  •  УНН

 • 11255 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Прокуратура Манхэттена затребовала повесткой документы от бухгалтерской компании, что обслуживает президента США Дональда Трампа. Речь идет о личных и корпоративных налоговых данных за последние восемь лет. Об этом сообщает издание Голос Амеиркы, информирует УНН.

Повестка была оформлена в конце прошлого месяца, вскоре после того, как было принято уголовное расследование о роли президента Трампа и его семьи в организации выплат за молчание накануне выборов.

И Трамп, и его компания возместили расходы Майклу Коэну, бывшему личному адвокату президента, который выплатил деньги за молчание порноактрисы Сторми Дэниелс, которая утверждала, что имела интимные отношения с Трампом.

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Прокуратура хочет получить от бухгалтерской компании Mazars USA различные налоговые документы, связанные с личными и корпоративными делами Трампа, за период с 2011 года.

Прокуратуру, в частности, интересует, пыталась ли компания скрыть выплаты за молчание, замаскировав их под юридические расходы. В Нью-Йорке ложная регистрация деловых операций может быть квалифицировано как преступление. “Однако преступлением она считается только в случаях, когда прокуратура может доказать, что ошибочная запись была сделана с целью сокрытия другого преступления”, — отмечают в издании, добавляя, что документы по Mazars помогут составить представление о том, были ли нарушены законы.

Адвокаты Трампа и Trump Organization отказались дать комментарии изданию.

Напомним, ранее суд в США постановил, что банки имеют право раскрыть демократам в Конгрессе финансы Трампа.

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