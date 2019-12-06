Прокуратура підтвердила повідомлення підозри члену партії Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим підтвердила інформацію щодо повідомлення про підозру члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим у Facebook.
"Сьогодні, 6 грудня 2019 року, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, слідчими Головного управління СБУ в АР Крим (з дислокацією у місті Херсон), повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) громадянину України, члену "Севастопольської регіональної політради партії "Єдина Росія", - йдеться в повідомленні.
Так, за версією слідства, підозрюваний у березні 2014 року був учасником організації "Автоканал Севастополя", яка через канали зв'язку координувала роботу "самооборонівців", а також причетний до організації та забезпечення роботи блокпостів у Севастополі, спостереження за окремими військовими частинами України та дільницями, де відбувалось голосування на так званому "загальнокримському референдумі", вказали у прокуратурі.
Також вказано, що прокуратура АР Крим готує клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.
Нагадаємо, затриманому на адмінмежі з Кримом члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому українські правоохоронці повідомили про підозру.
Як повідомлялося, на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники Служби безпеки України затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігоря Кучерявого.