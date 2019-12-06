Прокуратура подтвердила сообщение подозрения члену партии Путина

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым подтвердила информацию о сообщение о подозрении члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым в Facebook.

"Сегодня, 6 декабря 2019 года, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, следователями Главного управления СБУ в АР Крым (с дислокацией в городе Херсон), сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) гражданину Украины, члену "Севастопольской региональной политсовета партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, подозреваемый в марте 2014 года был участником организации "Автоканал Севастополя", которая через каналы связи координировала работу "самообороновцев", а также причастен к организации и обеспечению работы блокпостов в Севастополе, наблюдению за отдельными воинскими частями Украины и участками, где происходило голосование на так называемом "общекрымском референдуме", указали в прокуратуре.

Также указано, что прокуратура АР Крым готовит ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Напомним, задержанному на админчерте с Крымом члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому украинские правоохранители сообщили о подозрении.

Как сообщалось, на админчерте с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.

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