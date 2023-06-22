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Прокуратура перевірить причетність екснардепа Дубового до шахрайства зі спадком покійного бізнесмена

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Публічне звернення сина покійного бізнесмена Олександра Ксенофонтова Івана, у якому він називає можливих причетних до шахрайського заволодіння майна його родини, буде долучено до матеріалів кримінального провадження. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

Прокуратура перевірить причетність екснардепа Дубового до шахрайства зі спадком покійного бізнесмена

Цитата

«Публічне звернення Івана Ксенофонтова, сина покійного бізнесмена Олександра Ксенофонтова, у якому він називає можливих причетних до шахрайства осіб, буде долучено до матеріалів кримінального провадження.

Серед них зокрема - нардеп VI та VII скликань Олександр Дубовий та ексдепутат Одеської облради Олег Бабенко», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що кримінальне провадження за фактом шахрайства та протиправного привласнення майна столичного бізнесмена Ксенофонтова було відкрите у 2020 році. У 2021 році його вдові Оксані Ксенофонтовій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що Оксана Ксенофонтова разом з іншими особами підробили документи, щоб привласнити майно покійного чоловіка. Зокрема було підроблено підпис Олександра Ксенофонтова, яким той начебто призначив Оксану Ксенофонтову керівником своєї компаніії», - розповіли в прокуратурі.

Загалом Оксана Ксенофонтова разом з іншими особами протиправно привласнила майно чоловіка на суму понад 300 млн грн. Потерпілою стороною у кримінальному проваджені є діти бізнесмена, констатували у столичній прокуратурі.

«Весь час Оксана Ксенофонтова злісно ухиляється від слідчих органів та перебуває у всеукраїнському розшуку. Надано дозвіл на її примусовий привід до суду для обрання міри запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше Іван Ксенофонтов опублікував відеозвернення, де розповів, як Оксана Жук (Ксенофонтова) спільно із поплічниками - Олександром Дубовим та Олегом Бабенком - стала власником майна і компаній покійного бізнесмена на суму понад 300 млн грн.

Також нагадаємо, Ксенофонтов оголосив грошову винагороду за пошук мачухи. Розмір винагороди складає 300 000 грн.

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