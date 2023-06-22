Прокуратура перевірить причетність екснардепа Дубового до шахрайства зі спадком покійного бізнесмена
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Публічне звернення сина покійного бізнесмена Олександра Ксенофонтова Івана, у якому він називає можливих причетних до шахрайського заволодіння майна його родини, буде долучено до матеріалів кримінального провадження. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
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«Публічне звернення Івана Ксенофонтова, сина покійного бізнесмена Олександра Ксенофонтова, у якому він називає можливих причетних до шахрайства осіб, буде долучено до матеріалів кримінального провадження.
Серед них зокрема - нардеп VI та VII скликань Олександр Дубовий та ексдепутат Одеської облради Олег Бабенко», - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі нагадали, що кримінальне провадження за фактом шахрайства та протиправного привласнення майна столичного бізнесмена Ксенофонтова було відкрите у 2020 році. У 2021 році його вдові Оксані Ксенофонтовій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що Оксана Ксенофонтова разом з іншими особами підробили документи, щоб привласнити майно покійного чоловіка. Зокрема було підроблено підпис Олександра Ксенофонтова, яким той начебто призначив Оксану Ксенофонтову керівником своєї компаніії», - розповіли в прокуратурі.
Загалом Оксана Ксенофонтова разом з іншими особами протиправно привласнила майно чоловіка на суму понад 300 млн грн. Потерпілою стороною у кримінальному проваджені є діти бізнесмена, констатували у столичній прокуратурі.
«Весь час Оксана Ксенофонтова злісно ухиляється від слідчих органів та перебуває у всеукраїнському розшуку. Надано дозвіл на її примусовий привід до суду для обрання міри запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше Іван Ксенофонтов опублікував відеозвернення, де розповів, як Оксана Жук (Ксенофонтова) спільно із поплічниками - Олександром Дубовим та Олегом Бабенком - стала власником майна і компаній покійного бізнесмена на суму понад 300 млн грн.
Також нагадаємо, Ксенофонтов оголосив грошову винагороду за пошук мачухи. Розмір винагороди складає 300 000 грн.